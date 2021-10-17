Borcunu ödeyemeyen esnaf, kepenk indiriyor

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2021’in ilk dokuz ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının 71 bin 344 olduğunu kaydetti. Ağbaba, “Covid-19 kısıtlamalarının sona erdiği Temmuz 2021’den Eylül 2021’e geçen sürede iflaslar yüzde 63 oranında arttı.

Temmuzda iflas eden esnaf sayısı 5 bin 865’ti eylül ayında bu sayı 9 bin 608’e yükseldi” dedi. Günlük kararlarla uygulanan salgın tedbirlerinde aç-kapaya zorlanan esnafın SGK, BAĞ-KUR prim borçları, kredi faizleri ve faturalarının birikerek borç yüküne dönüştüğünü vurgulayan Ağbaba, “Kapanma sürecinde esnaf bu borç yükünün altında ezilirken, iktidar sadece 3 bin ve 5 bin TL ile günlük kaybı dahi karşılamayan sözde hibe desteği yaptı. Kapanmada biriken borçlar, normalleşmede ödenemez hale geldi" diye konuştu.

‘SORUMLUSU İKTİDAR’

Ağbaba, ekonomi yönetiminde atılan hatalı adımlarla yükselen döviz kuru ve yurttaşın eriyen alım gücünün de esnafı zora düşürdüğünü belirterek, “Esnaf, kapanma döneminin bitmesiyle işlerin düzeleceğini düşünüyordu. Ancak hatalı ekonomi yönetimi ile artan döviz kuru karşısında yurttaşın alım gücü eridi, işler beklenilen gibi değil. Esnaf geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor. Borcunu ödeyemeyen, kepengi indiriyor. Esnafın kaybına göre gelir desteği verilmesini ve kredi faizlerinin silinmesini söyledik. Sesimize kulak tıkayan iktidar, her ay artış gösteren toplu iflasların sorumlusudur. CHP olarak esnafımızın tüm problemlerinin çözümü için Esnaf Bakanlığı’nı kuracağız. Yürürlükte olmasına rağmen altı yıldır ertelenen Esnaf Ahilik Sandığını yeniden düzenleneceğiz ve Esnaf Destekleri Sigortasını hayata geçireceğiz” diye konuştu.