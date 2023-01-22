Borgwarner'den elektrikli ticari araç batarya sistemi

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 06:50

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 06:50

Küresel satış sonrası otomotiv pazarına yenilikçi ürünler sunan ve Delphi Technologies’i bünyesinde barındıran BorgWarner’ın AKASOL ultra yüksek enerjili batarya sistemi, Avrupalı bir üretici tarafından ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyon serisine güç sağlayacak.

4x2 sabit dingilli 18 tonluk kamyon ve 6x2 sabit dingilli 26 tonluk kamyonun seri üretimi için 2024'ün ilk çeyreği planlanıyor.

Delphi Technologies’i bünyesinde barındıran BorgWarner, Avrupalı bir üretici tarafından ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyon serisine güç sağlayacak.

747 volta kadar enerji yoğun elektrikli güç-aktarma sistemleri için geliştirilen her 9 AKM batarya paketi, 98 kWsa enerji depoluyor ve tüm konektörlerle birlikte kuruluma hazır hale geliyor. 4x2 kamyonu beslemek için 294 kWsa sağlamak üzere üç paket ve 6x2 kamyonu beslemek için 392 kWsa sağlamak üzere dört paket kullanılıyor.

Batarya, araç yükünü en üst düzeye çıkarmak için kompakt ve hafif olarak tasarlandı. Ayrıca elektrikli ticari araç (eCV) toplam sahip olma maliyetini mümkün olduğunca düşük tutmak için tahmini ömrü 4 bin döngü civarında.

Bunun dışında sıvı soğutma ve çok seviyeli koruma özellikleri sistemin daha da güvenli olmasını sağlıyor.

'MENZİL ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK'

“Bu üretici ile daha önce batarya sistemimizin daha eski bir versiyonunu kullanan yüksek voltajlı prototip araçlar üzerinde çalışmıştık. Ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuşan BorgWarner Global Akü ve Şarj Sistemleri Başkan Yardımcısı Henk Vanthournout şöyle devam etti:

“Bu heyecan verici yeni projede müşteri, önceki modele göre enerji yoğunluğunda yüzde 50 artış sağlayan ultra yüksek enerjili batarya sistemimizin en son neslinden yararlanıyor.

Bu gelişim, araç menzilini önemli ölçüde artırarak, onu uzun mesafeli elektrikli ticari taşımacılık için ideal çözüm haline getiriyor.”

Delphi Technologies Satış Sonrası, 150'den fazla ülkede varlığını sürdürmekte ve 2 bin 400'den fazla servis noktası içeren global ağıyla orijinal ürün kalitesi uzmanlığında yazılım çözümleri sunmaktadır.

Şirket, binek ve ticari araçların yanı sıra dünya çapında tarım, denizcilik ve endüstriyel araç pazarlarına da hizmet vermektedir.