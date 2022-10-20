Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 3.892,54 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53'le bilişim, tek kaybettiren bankacılık oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.
Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının terse dönmesine neden olduğunu söyledi.
Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN KARARINDA
Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin de sürebileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.
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