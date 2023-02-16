Borsa güne yükselişle başladı
Dün yüzde 9.88 oranında yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün de güne yüzde 7.29 yükselişle 5.311 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,29 artışla 5.311,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 8,10 ve holding endeksi yüzde 6,60 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 8,49 ile kimya, petrol, plastik oldu.
BİST 100 ENDEKSI GÜNÜ YÜZDE 9,88 DEĞER KAZANCIYLA KAPATTI
Bir haftalık aranın ardından dün işleme açılan Borsa İstanbul'da, hisse geri alımların desteklenmesi başta olmak üzere alınan tedbirlerin etkisi ile BIST 100 endeksi günü yüzde 9,88 değer kazancıyla 4.950,47 puandan tamamladı.
Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.
Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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