Borsa haftaya sert düşüşle başladı: Trump'ın tarifeleri piyasaları sarsıyor! 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.

Borsa haftaya sert düşüşle başladı: Trump'ın tarifeleri piyasaları sarsıyor! 7 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

TRUMP'IN TARİFELERİ DÜNYA PİYASALARINI SARSIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Borsa İstanbul #borsa #Donald Trump #Tarife

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