Borsa İstanbul ilk yarıda düştü

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:16

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 7,26 değer kaybetti.

Endeks, 146,39 puan azalarak 1.869,64 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,70, holding endeksi de yüzde 8,49 azaldı.