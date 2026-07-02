En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK'in açıklamasına son 24 saat

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranlarını kesinleştirecek.

İlk beş aylık enflasyon verileri, maaş artışlarının önemli bölümünü şimdiden belirledi. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları kesinleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 16,61'LİK ZAM KESİNLEŞTİ

Yılın ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 arttı. Bu veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz zammı kapsamında şimdiden yüzde 16,61 oranında artışı hak etti. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının toplamından oluşuyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam alacak memurların maaşlarına, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşan kısmı enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

İlk beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri için temmuz ayı zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki artış, yalnızca memur ve emeklilerin gelirlerini değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de zamlanacak. Böylece temmuz ayında yapılacak artışlar, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplam 25 milyona yakın yurttaşı doğrudan etkileyecek.

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Öte yandan, TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri öncesinde 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçları da açıklandı.

Ankete göre ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 1,04 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17,82 seviyesinde hesaplanırken, bu oranda bir artış yaşanması durumunda en düşük emekli maaşının 23 bin 564 TL olması bekleniyor

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankette ayrıca ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 29 olarak öngörüldü.