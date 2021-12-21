Borsada işlemler ikinci kez durduruldu: Devre kesici nedir, ne işe yarar?

21 Aralık 2021 Salı, 14:50

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 14.53.17'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, saat 14.23.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.



BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Borsada yapılan yatırımlar ile ilgili olan devre kesici, piyasaların borsa üzerinden rahatlaması ile ilgili belli başlı durumlarda araya girer.

Yatırımcıların belirlediği fiyat sınırının aşılmasıyla dalgalanmalardan etkilenmemesi adına sigorta sistemine borsada devre kesici adı verilir. Söz konusu sistem 2015’te Borsa Istanbul bünyesinde uygulamaya sokuldu. Piyasaların rahatlaması ve etkin biçimde yatırım yapılması için önemlidir. Bu yatırımlar üzerinden işlem yaparken, belli hâllerde devreye sokulur ve kullanılır.

DEVRE KESİCİ NE KADAR SÜRER?

Borsa üzerinden devre kesicinin ne kadar süreceği değişkenlik gösterebilir. Bu durum borsa üzerinden akan trafiği yoğunluğuna bağlı olarak ele alınır. Özellikle Çok karmaşık ve yoğun bir borsa yatırım döneminde, devre kesici ile işlemler durdurulur. Böylece neler olup bittiğine dair anlama imkanı elde edilir.

AMAÇ 'YATIRIMCI GÜVENİ'

Yatırımcıların sermayelerini güven altına alabilmek için borsa devre kesici kullanılır. Böylece piyasa çok daha canlı şekilde tutulur ve yatırımcılar, güvenli biçimde alım satım imkanı elde eder. Yani borsa söz konusu olduğu zaman yatırım açısından borsa devre kesici iyi bir yapıdır. Bu da fiyat açısından belli sınırlar aşıldığı vakit yatırımcılar için bir güven protokolü oluşturur. Bu güven protokolüne aynı zamanda bir sigorta sistemi olarak da bakmak mümkün.