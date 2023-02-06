BOTAŞ deprem nedeniyle iki ilde tedbir amaçlı gaz akışını durdurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:54

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:11

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Hatay il merkezi ile Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerinde tedbir amaçlı doğalgaz akışı durduruldu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğalgaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır.

"BORU HATLARINDA HASAR TESPİT EDİLMEDİ"

Bölgedeki Doğalgaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir."