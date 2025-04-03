Boykota karşı 'şok' indirim: Kendi kendini ele verdi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar karşısında halk protestolara başlamasının ardından pek çok markaya da boykot uygulamaya başladı. Özellikle 2 Nisan tüketim boykotunun ardından Şok Marketler'de yapılan indirimler dikkat çekti. Marketin yaptığı indirimler, daha önce ürünlerden ne kadar yüksek kâr yapıldığını ortaya çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 19 Mart'ta başlatılan soruşturmaların ardından Türkiye'de adalet bir kez daha sorgulandı. Halk AKP iktidarının yaptığı açıklamalar, aldığı kararlar ve yargıyı etkileyip çıkarları doğrultusunda karar almasına neden olduğu düşünceleri ile eşitliğe ve adalete olan inancını kaybederken durumu protesto etmek için gösterilere başladı.
Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve diğer muhalif siyasetçilerin tutuklanması ile öğrenciler 2 Nisan'da boykot hareketi başlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iktidar yanlısı markalardan alışveriş yapılmaması çağrıları sıklıkla dile getirilirken Murat Ülker'in sahibi olduğu 'Şok Marketler'de boykotun başladığı 2 Nisan ile 8 Nisan arasında olacak şekilde yapılan indirimler dikkat çekti.
Şok marketlerde yapılan indirimler yüzde 50'yi aşarken ''İndirim yapılmadan önce yüzde 100'den fazla kâr mı yapılıyordu'' sorusu akıllara geldi. Market zinciri yaptığı indirimlerle daha önce sattığı ürünlerde ne kadar yüksek oranlarda kâr ettiğini gözler önüne serdi.
Daha önce Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar nedeniyle Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye milyonlarca liralık ceza verilmişti.
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