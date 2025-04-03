Boykot çağrısı yapan fenomen doktor Enes Özel gözaltına alındı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonun ardından başlayan protestoların ardından, dün de yurt genelinde boykot yapıldı.

Boykot çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 11 kişi bu sabah gözaltına alındı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmada, sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel'in de gözaltına alındığı aktarıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA!

Psikiyatrist Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, gözaltı haberini sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu:

"Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

"DERHAL SERBEST BIRAKIN"

İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bu gece, içinde meslektaşımız Muhammed Enes Özel’in de olduğu 16 kişinin evlerinden gözaltına alındığını, ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrendik. İnsanların anayasal hakları olan düşüncelerini ifade etmeleri ve bunu kamuoyu ile paylaşmaları suç değildir.

En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı işleminin bir baskı aracına dönüşmesi kabul edilemez. Meslektaşımız Muhammed Enes Özel dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!"