Bu aylık ve ücretlerle imkansız... Milyonlar pide yiyemeyecek

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:33

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:33

İktidar en düşük emekli aylığını 10 bin liraya çıkarmakla övünüyor. Asgari ücret de 17 bin 2 lira. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi bulunuyor. En düşük aylık alan 8-9 milyon da emekli olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın büyükşehirlerde sadece kiralar 15 bin liradan başlıyor. Elektrik, su ve doğalgaz giderleri ise ortalama bin 500, 2 bin lirayı buluyor. Sadece en düşük kira ve faturaların toplamı bile en az 17 bin liraya yani asgari ücrete ulaşıyor.

Bu aylık ve ücretlerle milyonlarca emekli ile asgari ücretlinin günde 2 tane pide alabilmesi neredeyse olanaksız. Gramı düşürülüp, fiyatı artırılan 250 gram pide bu yıl 15 liradan satılacak. 300 gram pide ise 18 lira. Geçen yıl 300 gram pidenin fiyatı 10 liraydı. Geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Mart ayında en düşük aylığın karşılığı 550 pideydi. Nisan ayında ise en düşük aylığın karşılığı 300 gramlık 750 pideye denk geliyordu. Bu yıl en düşük aylık 10 bin lira. 300 gramlık pidenin fiyatı ise 18 lira. En düşük aylık ile 555 pide alınabiliyor. Ortaya çıkan tablo emekli aylıklarındaki düşmeyi gösteriyor.

Geçen yılın ilk 6 ayında asgari ücret 8 bin 507 liraydı. Karşılığında 850 pide alınabiliyordu. Bu yıl asgari ücret, yıl içinde ikinci artış olmayacağı gerekçesiyle 17 bin 2 liraya çıkarıldı. Karşılığı 300 gramlık 944 pideye denk geliyor. Asgari ücretli bir aile günde 250 gramlık iki pide alsa 30 lira ödeme yapması gerekecek. Bu da aylık 900 lira yapıyor. Ayrıca iktidar bu yıl asgari ücretin yılın ikinci yarısında artırılmayacağını da açıklamıştı.