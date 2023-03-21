Bu da oldu: Tezgahlarda yerini alan karpuzun dilimi '60 liradan' satılıyor

Denizli’de mevsimi olmamasına rağmen tezgahlarda yerini alan karpuzun kilosu 30 TL’den satılırken, dilimi ise 60 TL’den talep görüyor.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:08
Bu da oldu: Tezgahlarda yerini alan karpuzun dilimi '60 liradan' satılıyor
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Denizli’de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Mart ayında tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatı oldukça yüksek olan karpuz, kilosu 30 TL’den satışa çıkarıldı.

ESNAF DİLİMİ 60 TL'YE SATIYOR

Kilogram fiyatının yüksek olmasından dolayı esnaf, karpuzu dilimler haline getirerek 60 TL’ye yurttaşa ulaştırıyor.

Yurttaşlar az da olsa karpuza ilgi gösterirken, ilerleyen günlerden fiyatın düşmesi bekleniyor.


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