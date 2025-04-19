Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybı yaşadı.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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AA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 14:16

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30, Euro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 2,73 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.

ALTINDA BÜYÜK ARTIŞ

Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 38,1770 liraya, Euro yüzde 0,86 artışla 43,6300 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12, emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli madenler" fonları oldu.


Etiketler: #dolar #euro #altın

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