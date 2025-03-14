Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…
14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Mart 2025 Cuma...
ALTINDA YENİ REKOR
Altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırıyor.
Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.
13 KEZ REKOR TAZELEDİ
Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi.
Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış gösterdi.
GRAM ALTIN TARİHİ SEVİYESİNİ GÖRDÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.
GRAM ALTINDA REKOR
Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altının fiyatı da yeni güne rekorla başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile en yüksek seviyesini gördü.
Gram altın: 3 bin 528 TL
Çeyrek altın: 5 bin 832 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 226 TL
Ons altın: 2 bin 999 dolar
Yarım altın: 11 bin 661 TL
Tam altın: 22 bin 838 TL
Gremse altın: 57 bin 271 TL
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