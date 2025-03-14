Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
14 Mart 2025 Cuma, 09:34
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Mart 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTINDA YENİ REKOR

Altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırıyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,17'lik artışla 2 bin 993 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

13 KEZ REKOR TAZELEDİ

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış gösterdi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTIN TARİHİ SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTINDA REKOR

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altının fiyatı da yeni güne rekorla başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 536 lira ile en yüksek seviyesini gördü.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 528 TL

Çeyrek altın: 5 bin 832 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 226 TL

Ons altın: 2 bin 999 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 661 TL

Tam altın: 22 bin 838 TL

Gremse altın: 57 bin 271  TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler