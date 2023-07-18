Aydın’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde ev inşaatında alüminyum PVC doğrama malzemeyi taktığı sırada elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki Ufuk Kasar, inşaatta PVC doğramanın montajını yapıyordu.
Elektrik direğine temas eden malzemeden geçen enerji akımına kapılan Ufuk Kasar olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay hakkında iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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