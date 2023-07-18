Aydın’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde ev inşaatında alüminyum PVC doğrama malzemeyi taktığı sırada elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:07
Aydın’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
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Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki Ufuk Kasar, inşaatta PVC doğramanın montajını yapıyordu. 

Elektrik direğine temas eden malzemeden geçen enerji akımına kapılan Ufuk Kasar olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay hakkında iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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