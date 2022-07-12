Bağ-Kur’lu eşim 3600 günle emekli olur mu?

12 Temmuz 2022 Salı

SORU: Eşim 1962 doğumlu olup ilk defa 9/9/2004 tarihinde Bağ-Kur kapsamında sigortalı oldu. Üç yıl limited şirket ortaklığından sonra ayrıldı. Yedi yıl ara verdikten sonra yeniden aynı şirkete ortak oldu. 2022/Ağustos tarihinde 10 yıl yani 3600 gün Bağ-Kur prim günü olacak. Prim günü eksik olan kadınların Bağ-Kur’dan 3600 gün ile yaştan emekli olması mümkün mü? Ali D.

8/9/1999 tarihinden sonra sigortalı olan Bağ-Kur sigortalıları için 3600 prim gün sayısı ile yaşlılık sigortasından emekli olma hakkı bulunmuyor. 8/9/1999 ila 30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı sayılan kadın sigortalıların Bağ-Kur kapsamında emeklilik koşulları; 58 yaş, 25 tam yıl (9000 gün) veya 60 yaş 15 tam yıldır (5400 gün). Dolayısıyla, eşiniz Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam ederse bu koşullara göre emekli olur. 3600 prim gün sayısıyla emekli olma koşulu, 8/9/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK sigortalıları için geçerlidir.

SORU: 2/5/1979 doğumluyum. 23/9/1994 tarihli çıraklık başlangıcım var. Asıl sigortam SSK kapsamında 03/11/2001’de başladı. 6432 günüm var. Emekliliğimde 1994 yılı mı yoksa 2001 yılımı esas alınır? Günüm doldu ise prim ödemeyim mi? Askerlik hizmetimi 1/12/2003-30/11/2004 tarihleri arasında yedek subay olarak yaptım. İlk üç ay sınıf okulunda eğitim gördüm, bu süreyi borçlanayım mı? Hakan K.

Çıraklık döneminde iş kazası/meslek hastalığı ile hastalık primleri kesilip, emekliliğe esas malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi kesilmediğinden, çıraklık başlangıcı emeklilik koşullarının tespitinde dikkate alınmıyor. Bu durumda, emekliliğe esas sigortalılık başlangıç tarihiniz 3/11/2001’dir. 9/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan erkek sigortalıların emeklilik koşulları; 60 yaş 7000 gün veya 60 yaş 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün. Her iki koşulda da emeklilik yaşınız 60. Doğum tarihiniz 2/5/1979 olduğundan, 60 yaşı 2/5/2039 tarihinde dolduruyorsunuz. Bu tarihe kadar çalışıp çalışmamak tercihinize bağlı. Askerlik hizmetiniz ilk işe giriş tarihinizden sonra olduğundan emeklilik yaşınıza etkisi bulunmuyor. Yedek subay olarak geçen hizmet süreniz 4/c kapsamında sayıldığından, emeklilik aşamasında hizmet birleştirme işlemi yapılır. Yedek subay okul dönemini (üç ay) borçlanmanızın aylığınıza çok fazla etkisi olmaz. Ama yine de tercih sizin, istediğiniz zaman borçlanabilirsiniz.

SORU: 16/10/1989 yılında SSK’li girişim var. 6/8/1971 doğumluyum e-Devlet üzerinden ve internetten yaptığım araştırmada 51 yaşını doldurduğum gün yani 6 Ağustos‘ta emekliliği hak ettiğimi öğrendim, sizden öğrenmek istediğim şey ise şu:

Şu anda Bağ-Kur’luyum. Yaklaşık 11.000 gün prim ödedim. Artık fazladan bir gün daha prim ödemek istemiyorum. SSK’ye ne zaman dilekçe vermeliyim? Teoman Y.

2008 yılından itibaren Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız nedeniyle bu statüde emekli olursunuz. SSK sigortalılık başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınız 51 olmakla birlikte, Bağ-Kur kapsamında emekli olacağınız tarih 1/6/2002 tarihindeki fiili hizmet sürenize göre belirleneceğinden, emeklilik yaşınızı mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek öğrenin. Bağ-Kur kapsamında emekli olacağınız yaş da 51 ise bu yaşı 6/8/2022 tarihinde dolduruyorsunuz. 25 tam hizmet yılınız da bulunuyor. O halde emeklilik yaşınızı doldurduktan sonra aylık talebinde bulunabilirsiniz. 6/8/2022 öncesinde aylık talebinde bulunmanız halinde yaş koşulu oluşmadığından talebiniz reddedilir. Talebinizi 7 Ağustos ila 31 Ağustos arasında yapmanız halinde, aylığınız 1 Eylül tarihi itibarıyla başlar. Aylık başlangıcındaki kural, aylık talebini takip eden aybaşıdır.

SORU: Eylül ayında bir çocuk için asgariden doğum borçlanması yapacağım. Borçlanma tutarı ne olur? Nesrin Z.

1/7/2022 tarihi itibarıyla bir günlük asgari borçlanma bedeli 69.02 TL olup, 720 günlük borçlanma bedeli 49.694,40 TL olur.

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