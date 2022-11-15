3600 ek göstergeden yararlanabilir miyim?

15 Kasım 2022 Salı

Soru: Kamu kurumunda müdür yardımcısı iken özelleştirme nedeniyle kamu kurumuna araştırmacı olarak atandım. Ek göstergem 2200. Ocakta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge yasasından yararlanabilir miyim? Gülizar K.

1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı devlet memurları kanunu ile bazı banunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 6. maddesi ile 657 sayılı kanuna ekli (I) ve (II) sayılı ek gösterge cetvellerinde değişiklik yapılmış olup (I) sayılı cetvelin (II) bendinde yer alan 1. derecedeki; bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, şube müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların 2200 olan ek göstergeleri 15/1/2023 tarihi itibarıyla 3600’e yükseltildi.

5434 sayılı kanunun ek 67’nci maddesinde; daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam edecekleri öngörülmüş. Bu durumda, 2200 ek gösterge ve müdür yardımcısı unvanıyla 1. derecede müdürlük yaptı iseniz araştırmacı kadrosuna atansanız bile mevcutta 2200, 15/1/2023 tarihinden itibaren 3600 ek göstergeden yararlanırsınız.

Soru: Hizmet birleştirmek sureti ile (12 yıl SSK/13 yıl Emekli Sandığı) 2005 yılında emekli oldum. Aylığım bağlanırken SSK hizmetim dikkate alınmadı sadece 9000 güne sayıldı. Hak kaybı yaşıyorum. Ne yapabilirim? Yusuf K.

9000 gün üzerinden tarafınıza aylık bağlama işlemi yapıldığına göre hem SSK hem de devlet memurluğunda geçen hizmetleriniz 2829 sayılı kanun gereği birleştirilmiş.12 yıl SSK, 13 yıl Emekli Sandığı’na tabi hizmet sürelerinizin emekli aylığınızın hesaplanmasında birleştirilerek toplam 25 yıl yani 9000 gün üzerinden aylık hesabı yapıldığı anlaşılıyor. Diğer bir ifadeyle, SSK kapsamındaki hizmetleriniz aylıklarınızın hesabında dikkate alınmış. Ancak, 5434 sayılı kanunun 89. maddesi gereğince emekli ikramiyesi hesabında; kamu sektöründe SSK ve devlet memurluğunda geçen hizmetler dikkate alınırken SSK’li olarak özel sektörde geçen hizmetler dikkate alınmıyor. Bu nedenle SSK kapsamındaki çalışmalarınız özel sektörde geçtiğinden ikramiye hesabında dikkate alınmamış.

Soru: 3 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Emekli Sandığı’ndan emekli oldum. Hiç evlenmedim. Babam Bağ-Kur’luydu. 13 Ekim 2010 yılında vefat etmişti. Babamın maaşı bana bağlanır mı? Derya B.

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların ölümü ile hak sahibi kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için kız çocuklarının bekâr, boşanmış veya dul olması, çalışmaması ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık almamaları gerekiyor. Evli olmamanıza rağmen devlet memuru emeklisi olmanız nedeniyle ölen babanızdan dolayı tarafınıza ölüm aylığı bağlanmaz.

Soru: Babam SSK’li iken 2012 yılında geçirdiği iş kazası sonucu vefat etti. Babamdan dolayı anneme ve bana hem iş kazasından hem de normal ölüm aylığı bağlandı. Yani ben kız çocuğu olarak babamdan hem iş kazasından hem de ölümden dolayı iki tane aylık alıyorum. Üç ay sonra evleneceğim. Çeyiz yardımını her iki aylıktan da alabilir miyim? Pelin Ö.

İş kazası sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından ölüm geliri, ölen sigortalıların ölüm sigortasından kanunda öngörülen koşulları yerine getirmeleri halinde hak sahiplerine ayrıca ölüm aylığı bağlanmakta. Bağlanan ölüm geliri ve aylığının; yüksek olanı tamdan, az olanı ise yarımdan ödeniyor. Ölüm geliri ve aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına her iki dosyadan evlenme ödeneği ödeniyor. Bu durumda babanızdan dolayı ölüm geliri ve ölüm aylığı aldığınız her iki dosyadan almakta olduğunuz gelir ve aylıkların 24 katı, ek ödeme tutarları hariç olmak üzere tarafınıza evlenme ödeneği olarak verilir.

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