Prim günü eksik olan kadınlar Bağ-Kur’dan 3600 gün ile yaştan emekli olur mu?

12 Temmuz 2022 Salı, 12:52

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan SSK sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

PEKİ, BAĞ-KUR’DAN 3600 GÜN İLE YAŞTAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Gazetimiz yazarı Nergis Şimsek kendisine yöneltilen "Eşim 1962 doğumlu olup ilk defa 9/9/2004 tarihinde Bağ-Kur kapsamında sigortalı oldu. Üç yıl limited şirket ortaklığından sonra ayrıldı. Yedi yıl ara verdikten sonra yeniden aynı şirkete ortak oldu. 2022/Ağustos tarihinde 10 yıl yani 3600 gün Bağ-Kur prim günü olacak. Prim günü eksik olan kadınların Bağ-Kur’dan 3600 gün ile yaştan emekli olması mümkün mü? "sorusuna şöyle cevap veriyor:

"8/9/1999 tarihinden sonra sigortalı olan Bağ-Kur sigortalıları için 3600 prim gün sayısı ile yaşlılık sigortasından emekli olma hakkı bulunmuyor. 8/9/1999 ila 30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı sayılan kadın sigortalıların Bağ-Kur kapsamında emeklilik koşulları; 58 yaş, 25 tam yıl (9000 gün) veya 60 yaş 15 tam yıldır (5400 gün). Dolayısıyla, eşiniz Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam ederse bu koşullara göre emekli olur. 3600 prim gün sayısıyla emekli olma koşulu, 8/9/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK sigortalıları için geçerlidir."