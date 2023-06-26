Bursa’da simit fiyatlarına yüzde 33 zam

Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:37

Güncelleme: 26.06.2023 - 13:38

Bursa’da 7.5 lira olan simit artık 10 liradan satılacak.

Evrensel'in aktardığına göre, Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, 100 gramlık simit fiyatlarına artan maliyetler dolayısıyla zam yaptıklarını duyurdu.

Böylelikle 100 gramlık normal simit 7.5 TL’den yüzde 33.33 zamla 10 TL’ye yükselmiş oldu. Zamlı fiyatlar 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.