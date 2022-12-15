Bütçe 11 ayda 20 milyar lira açık verdi

15 Aralık 2022 Perşembe, 11:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 108,3 milyar TL, faiz dışı dengesi de 132,7 milyar TL fazla verdi. Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe gelirleri 347,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi ocak-kasım döneminde 20,4 milyar TL açık verdi. Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 oranında artarak 312 milyar TL oldu.

KKM İÇİN BU AY ÖDEME YAPILMADI

Bütçeden kur korumalı mevduat için kasımda ödeme yapılmadı, bu yıl yapılan ödeme 91,57 milyar TL'de kaldı. Bütçeden borç verme kalemi altında BOTAŞ'a kasım ayında aktarım yapılmadı. Yılbaşından beri yapılan aktarım 121.36 milyar TL'de kaldı.