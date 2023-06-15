Bütçe yılın ilk 5 ayında 263.6 milyar TL açık verdi

Mayıs ayında bütçe 118 milyar 906 milyon TL fazla verirken mayıs sonu itibariyle bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL’ye geriledi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:29
Bütçe yılın ilk 5 ayında 263.6 milyar TL açık verdi
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2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 875,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 612,1 milyar TL ve bütçe açığı 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 637,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 124 milyar 618 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 263 milyar 590 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 246 milyar 504 milyon TL Faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 25 milyar 722 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 1 trilyon 875 milyar 715 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 237 milyar 869 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 637 milyar 846 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,4 oranında artarak 1 trilyon 875 milyar 715 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,5 oranında artarak 1 trilyon 637 milyar 846 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Mayıs dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 1 trilyon 612 milyar 124 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 1 trilyon 371 milyar 153 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 195 milyar 120 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 84 milyar 391 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 48,7 oranında artarak 1 trilyon 612 milyar 124 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 oranında artarak 1 trilyon 371 milyar 153 milyon TL olmuştur."


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