Bütçe giderleri, kasım ayında yüzde 42.5, ilk 11 ayda yüzde 74.7 yükseldi: Harcamalar tam gaz

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Geçen yılın aynı ayında 75.6 milyar lira fazla verilmişti. Kasımda vergi geliri yüzde 22.6 artışla 819.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 54.6 artışla 146.3 milyar lira oldu. İlk 11 ayda da gider yüzde 74.7 artışla 9 trilyon 70 milyar lira, gelir yüzde 67.2 artışla 7 trilyon 793 milyar lira ve açık yüzde 139.8 artışla 1 trilyon 277 milyar lira oldu. Yine, vergi geliri yüzde 62.5 artışla 6 trilyon 597 milyar lira, faiz gideri yüzde 89 artışla 1 trilyon 195 milyar lira. Bütçenin 2024 sonunda 2.6 trilyon lira açık vermesi bütçelenmişti. Diğer detaylar şöyle:

ÖRTÜLÜ 9.8 MİLYAR TL