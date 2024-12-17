Bütçe giderleri, kasım ayında yüzde 42.5, ilk 11 ayda yüzde 74.7 yükseldi: Harcamalar tam gaz
Bütçe, bu yıl özellikle faiz ödemelerinin büyüklüğüyle öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilerine göre Kasım 2024’te, Kasım 2023’e kıyasla merkezi yönetim bütçe gideri yüzde 42.5 artışla 956.1 milyar lira, gelir yüzde 25.8 artışla 939.5 milyar lira ve açık 16.6 milyar lira oldu.
Geçen yılın aynı ayında 75.6 milyar lira fazla verilmişti. Kasımda vergi geliri yüzde 22.6 artışla 819.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 54.6 artışla 146.3 milyar lira oldu. İlk 11 ayda da gider yüzde 74.7 artışla 9 trilyon 70 milyar lira, gelir yüzde 67.2 artışla 7 trilyon 793 milyar lira ve açık yüzde 139.8 artışla 1 trilyon 277 milyar lira oldu. Yine, vergi geliri yüzde 62.5 artışla 6 trilyon 597 milyar lira, faiz gideri yüzde 89 artışla 1 trilyon 195 milyar lira. Bütçenin 2024 sonunda 2.6 trilyon lira açık vermesi bütçelenmişti. Diğer detaylar şöyle:
ÖRTÜLÜ 9.8 MİLYAR TL
- Gelir vergisi 11 ayda geçen yıla göre 611.7 milyar TL’den 1.3 trilyon TL, kurumlar vergisi 766.7 milyar TL’den 870.3 milyar TL, dahilde alınan KDV 456.6 milyar TL’den 903.5 milyar TL, ÖTV 811.5 milyar TL’den 1.2 trilyon TL, ithalde alınan KDV 848.1 milyar TL’den 1.2 trilyon TL’ye çıktı.
- “Örtülü ödenek” harcaması kasımda 751.1 milyon TL oldu. 11 aylık toplam da 9.8 milyar TL’ye ulaştı.
- Sürekli tasarruf söylemlerine karşılık hizmet alımları için ayrılan 220.5 milyar TL’lik başlangıç ödeneği aşılarak 11 ayda 221.3 milyar TL’lik harcama gerçekleştirildi.
- Temsil, tanıtma, ağırlama gibi giderler için ayrılan başlangıç ödeneği 1.6 milyar TL’ydi. 11 ayda 2 milyar TL’nin üzerine çıkıldı.
Etiketler: #Bütçe #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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