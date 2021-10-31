Bütçe hakkı ihlali sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Yıllık programı ile uyumlu hazırlanması gereken Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ihlal edildi.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda, kamu idarelerinin bütçelerini “kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planlar ile program yapısına uyumlu şekilde” hazırlayacakları vurgulanıyor.
Ancak bu kapsamda “Cumhurbaşkanlığı programının” ne olduğu ve nerede yer aldığı hep tartışma konusu oldu. Bu yıl ise bu programa bütçe rehberinin “program listelerinde” yer verilirken ayrıntılar aktarılmadı.
Bu durumu yorumlayan Prof. Dr. Aziz Konukman, Cumhurbaşkanlığı programının da ayrıntılı olarak “bütçe gerekçesi”nde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi kitapçığında bu tür bir değerlendirmeye yer verilmediğini belirtti.
Konukman, “Meclis’e 2021’de başlatılan böylesine önemli bir program için diğer program örneklerinde olduğu gibi bilgi verilmemesi önemli bir bütçe hakkı ihlalidir” dedi.
Bu program oluşturulurken bütçe rehberinde belirtilen ilkelerin de gözetilmediğini dile getiren Konukman, şunları kaydetti: “Örneğin ‘Programlar, doğrudan idari teşkilat yapısına göre belirlenmemelidir’ ilkesine aykırı bir şekilde bu programda Cumhurbaşkanlığı’nın idari teşkilat yapısı esas alınmaktadır.”
Ayrıca “faaliyet” adı altında bu programın gerektirdiği faaliyetlerin yer almadığına dikkat çeken Konukman, Cumhurbaşkanlığı programı ve alt programının (Cumhurbaşkanlığı idari hizmetlerinin) amaç ve hedefleriyle ilişkili bir faaliyet belirlenememesinin önemli bir eksiklik olduğuna işaret etti.
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