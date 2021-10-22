TCMB kararı, Bütçe, FATF ve Kılıçdaroğlu

22 Ekim 2021 Cuma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kılıçdaroğlu’nun Kars’tan yinelediği uyarılarına rağmen bugün faizi 200 baz puan indirdi; ben bu yazıyı yazarken dolar 9.5 liraya ulaşmıştı.

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu TELE 1 ekranında, Erdoğan’ın genellikle doların yükselmesine yol açan ABD ile ilişkilere ilişkin sert açıklamasından hemen sonra alınan bu kararın doları fırlatmasını, kasıtlı bir operasyona bağladı.

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2022 BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ

Sunuş

Bütçeyi, seçilmiş politikacı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, onun atadığı bir memur olan yardımcısı Fuat Oktay sundu.

Bütçe Açığı

Bütçe açığı beklentisi 278.4 milyar TL.

Cumhurbaşkanlığı Maaşı Ve Ödeneği

Cumhurbaşkanının maaşı yüzde 14.4 artışla 100 bin 750 TL olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği 3.8 milyar TL’ye yükselecek.

Gelecek yıl, zaten 415 aracı olan Cumhurbaşkanlığı’na 25 binek otomobil, iki minibüs ile iki panelvan daha alınacak.

Faiz Giderleri

240 milyar 383 milyon 662 bin lira faiz ödemelerine harcanacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Yaklaşan seçim öncesinde İletişim Başkanlığı’nın bütçesinin yüzde 60.88 artışla 680 milyon 127 bin TL’ye çıkarılması öngörüldü.

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Tam bu arada, Türkiye’nin de taraf olduğu, karapara aklamasını ve terörün finansmanını izlemek ve önlemek için kurulmuş olan, Financial Action Task Force (FATF), Mali Eylem Görev Gücü (MEGG) toplantısında, Türkiye’nin şaibeli, (gölgeli) olan ülkelerin bulunduğu “Gri Liste”ye alınma ihtimalinin görüşüleceği belirtildi.

Bu “Gri listede” Yemen, Güney Sudan, Suriye, Fas, Arnavutluk, Zimbabwe, Kamboçya, Barbados, Cayman Adaları, Filipinler gibi 22 ülke var.

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Bütün bu haberler arasında Kılıçdaroğlu’nun Kars’ta muhtarlarla yaptığı toplantıdaki konuşması canlı olarak geldi ekranlara.

Kılıçdaroğlu zaten Türkiye’de ekonomiyi ve maliyeyi en iyi bilen bir meslek grubundan gelmiştir; eski bir hesap uzmanıdır.

CHP’nin başına geçtikten sonra, hiç kuşkusuz benim de karşı çıktığım birkaç önemli siyasal hata yaptı.

Fakat bunlara karşılık, Erdoğan/AKP iktidarının ne ırkçılık/milliyetçilik ne de dincilik/mezhepçilik tuzaklarına düştü.

Üstelik, kavga, dışlama, gerginlik politikalarına karşı, yumuşak, demokrat, sevecen, kucaklayıcı bir yaklaşım sergileyerek sonunda İstanbul ve Ankara ile birlikte pek çok önemli kenti iktidardan aldı.

Böylece hem iktidarın gücünü kırdı hem de bu kentlerde sergilenen politikalarla iktidara aday olduğunu kanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun Kars konuşması tam anlamıyla güven verici ve inandırıcı bir “İktidara geliyoruz” konuşmasıydı.

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“Şahsım Rejimi”ni kuran ve halkı yoksullaştıran iktidar gidiyor, Millet İttifakı Demokratik Rejimi yeniden kurmak, Milletin sorunlarını çözmek için geliyor!