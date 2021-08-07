Tarım ve Orman Bakanlığı, kırpılan yangınla mücadele bütçesini 'itibara' harcadı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Orman yangınlarıyla mücadele bütçesinin 2019’da beşte bir oranında azaltılmasına yönelik soruya yanıt vermek yerine geçiştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin döneminde, bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) zorunlu olmayan harcamalarda tasarrufa gitmediği ortaya çıktı. İtibardan tasarruf etmeyen bakanlık ve genel müdürlük, son üç yılda 20 milyon TL’yi aşan “Lale Devri” harcaması yaptı.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) verilerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerinde kullanmak üzere 2019 ve 2020’de yaptığı, toplam bedeli 7.2 milyon TL’yi bulan iki ayrı ihale ile 50 adet araç kiraladı. Üçü üst segment olmak üzere toplam 40 binek otomobilin yanı sıra, 10 adet de 4+1 transfer aracı, bakanlığın kullanımına sunuldu. Son faaliyet raporuna göre, 65 bin 46 personelin görev yaptığı bakanlığın çok sayıda danışmanlık hizmeti satın alması da dikkat çekti. Son üç yılda bölge müdürlüklerinin 21 farklı danışmanlık hizmeti alımına yapılan ödeme yaklaşık 5.7 milyon TL’ye ulaştı. Öte yandan 2019’da bakanlığın sosyal medya hesaplarının işletilmesi için de 144 bin TL’lik hizmet alımı yaptı.

PEYZAJA SERVET!

OGM’nin Beştepe’de bulunan ana yerleşkesi için yaptığı harcamalar da dikkat çekti. KİK kayıtları; genel müdürlüğün son üç yılda, avlu düzenlemesi, peyzaj, çevre düzenlemesi, su deposu, sergi salonu, IP kamera gibi yenileme çalışmaları ile “süslenen yerleşke” için yaklaşık 7.1 milyon TL harcama yaptığını ortaya koydu. 2021’de prestij yayın çıkarma kararı alan OGM, Akdeniz ile Ege’deki söndürülemeyen yangınların hemen öncesinde, 19 Temmuz’da, yaklaşık 282 bin TL’lik baskı hizmeti satın aldı. 2018 yılında ise “orman kokteyli” ismi verilen bitki çayının süzen poşetlere paketlenmesi hizmeti için yaklaşık 93 bin TL ödeme yapıldı.