Bütçe, zamların altında ezilen yurttaşın ödediği vergilerle ayakta kaldı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Akaryakıttan gıdaya, iğneden ipliğe her şeye zam gelirken bütçenin vergi gelirleri de artıyor. Yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalan yurttaş, vergi gelirlerinin de toparlanmasını sağladı. Öyle ki her gün zam gelen akaryakıttan elde edilen ÖTV geliri daha yılın yarısı olmadan yıllık hedefin yüzde 70’ini aştı. KDV gelirleri de beklentilerin üzerinde. Para cezalarında ise yıllık hedefin yarısı çoktan aşıldı. Gelirlerdeki tüm bu artışa karşın bütçe açık veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre vergi gelirlerinde yıllık bütçe hedefi 1.2 trilyon TL’ydi. Dört aylık gerçekleşme 591.4 milyar TL oldu. Gelir vergisinde yıllık hedef 257.1 milyar TL’ydi. Ocak-nisan dönemi gerçekleşmesi 92.7 milyar TL oldu. Kurumlar vergisinde ise yılın daha ilk aylarında kur korumalı mevduat sisteminden yararlanmak isteyen şirketler nedeniyle büyük artış yaşandı. 172.4 milyar TL’lik yıllık bütçe hedefine karşılık dört ayda 107.4 milyar TL tahsil edildi. Daha yılın yarısı olmadan gerçekleşme yüzde 62.3 oldu.

Dahilde alınan KDV’de yıllık bütçe hedefi 124.8 milyar TL’ydi. Dört aylık gerçekleşme 48.4 milyar TL oldu. Tevkif suretiyle kesilen KDV tahsilatında büyük artış gerçekleşti. 6.7 milyar TL olan yıllık hedefe karşılık dört aylık tahsilat 4.1 milyar TL oldu. Bu yıl ÖTV gelirlerinde de artış yaşanıyor. Bütçede yıllık ÖTV hedefi 219.4 milyar TL öngörülmüştü. Dört ayda 95.8 milyar TL tahsil edildi.

CEZADAN 80 MİLYAR GELDİ

Faizler, paylar ve cezalardan elde edilen gelirde de büyük artış oldu. 115.1 milyar TL’lik yıllık hedefe karşılık dört ayda 80.1 milyar TL tahsilat yapıldı.

Para cezalarında da daha yılın yarısı olmadan haziran sonunda elde edilmesi beklenilen gelire ulaşıldı. Yıllık bütçe hedefi 23.1 milyar TL’ydi. dört aylık gerçekleşme 12 milyar 177 bin TL oldu.