Bütçede tarihi açık: Giderler tavan yaptı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:21

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:21

Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı Şubat ayında 310,1 milyar TL cari açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 723,4 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz dışı harcamalar 893,8 milyar TL'yi bulurken, faiz dışı açık 170,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şubat ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 139 milyar 688 milyon TL olurken, faiz hariç harcamalar 893 milyar 828 milyon TL olarak belirlendi.

"2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten, şubat ayında 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL harcama yapılmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada, 2024 yılının aynı döneminde 689 milyar 905 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

Bütçe gelirleri ise 723 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 584 milyar 958 milyon TL'ye ulaşırken, genel bütçe vergi dışı gelirler 97 milyar 222 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bütçe gelirleri yüzde 34,9 arttı.

Ocak-Şubat Dönemi Verileri:

Yılın ilk iki ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 640,5 milyar TL olarak kaydedildi. Bütçe açığı ise 449,4 milyar TL'ye ulaştı. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL olarak hesaplandı.

2024'ün aynı döneminde 304 milyar 517 milyon TL olan bütçe açığı, 2025'te yüzde 47,5 artış gösterdi. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, ocak-şubat döneminde 1 trilyon 640 milyar 508 milyon TL'ye ulaşırken, vergi gelirleri 1 trilyon 377 milyar 625 milyon TL olarak kaydedildi.