Bütçedeki 30 milyar liralık gizemle ilgili çarpıcı iddia: Ricayla vergi toplanmış

18 Şubat 2022 Cuma, 09:06

Hükümetin “30 milyar lira fazla verdik” diyerek açıkladığı 2022 Ocak bütçesindeki 14.5 milyar liralık gizemli Kurumlar Vergisi tahsilatı ile 14.9 milyar liralık sürpriz faiz geliri bütçede “şeffaflık” kuşkusuna yol açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamadığı 30 katlık Kurumlar Vergisi gelir artışı konusunda en çarpıcı yanıt üst düzey eski bir Maliye bürokratından geldi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan eski bürokrat, “Normalde ocak ayında Kurumlar Vergisi'nden böyle bir tahsilat olmaz. Herkes gibi bizler de paranın nereden geldiğini merak edip soruşturduk. Öğrendiğimize göre, şubatta verilecek geçici vergi beyannamelerinin ocakta verilmesi için bazı şirketlere ricada bulunulmuş. Bu şirketler de ricayı kırmayıp bir ay erken ödeme yapmışlar. Demek ki nazın geçtiği, ricada bulunulabilecek şirketlerin kapısı çalınmış, onlar da kırmamışlar. Merkez Bankasından da rica edilmiş mi, bilemiyoruz” dedi.

‘NAZIN GEÇTİĞİ ŞİRKETLER'

Türkiye Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, kurumlar geçici vergi tahsilatının nereden kaynaklandığını bilemediklerini belirtirken, “İlginç, ocak ayında bu kadar büyük gelir olmaz normalde. Özel hesap dönemi olabilir, borç tahsilatı olabilir, erken beyan ve erken ödeme olabilir. Herhalde açıklanacaktır” dedi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'ndan vergi girişi olmadığı bilgisini aldıklarını belirtirken, “Belli ki paraya ihtiyaç varmış, toplanmış. Ancak bunun nereden, kimden geldiği açıklanmalıdır. Aksi halde bütçeye güven kalmaz, paranın getirisinden 10 kat götürüsü olur” dedi.

ŞUBATTA MERKEZ'İN PARASI GELECEK

Ocakta geçici Kurumlar Vergisi ve borçlanmadan elde edilen geçici faiz geliriyle 30 milyar lira bütçe fazlası açıklayan hükümetin şubatta da Merkez Bankası'ndan gelecek yaklaşık 49 milyar liralık kâr payı avansı ve ihtiyat akçesiyle yine bütçe fazlası açıklaması bekleniyor. Hükümetin, Merkez Bankası parasının şubatta gelecek olması nedeniyle Kurumlar Vergisi tahsilatını bir ay önceye çekme yoluna gittiği belirtiliyor.

FAİZ GELİRİ ASLINDA BORÇ

Ocak ayında ‘Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri ve Primli Satış Gelirleri' kaleminden yılın tamamında 5 milyar lira gelir beklenirken 13.3 milyar liralık giriş oldu. Eski Hazineci ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, bu paranın Hazine'nin enflasyona endeksli 5 yıl vadeli tahvil ihracından elde edilmiş geçici bir gelir olduğunu, vade sonunda o paranın geri ödeneceğini söyledi. Rota, “Bana ne kadar bütçe fazlası vermek istediğinizi söyleyin size uygun kağıtları ihraç edip istediğiniz bütçe fazlasını sağlayım” dedi.