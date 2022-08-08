Büyümede güçlük çeken otomotiv sektöründe satışlar, 2022’de de düştü

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 oranında azalarak 410 bin 110 adet oldu. Tedarik sıkıntısının yakıcı biçimde sürdüğü pazarda otomobil satışları, 2022 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7.9 azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araçlar ise yüzde 5.3 azalarak 90 bin 797 adet oldu. Bir önceki yılın temmuz ayına göre karşılaştırma yaptığımızda, 2022 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda yüzde 9.1 artarak 52 bin 206 adet oldu. Geçen temmuz ayına göre, otomobil pazarı yüzde 13 artarak 41 bin 31 adet olurken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3.1 oranında azalarak 11 bin 175 adet oldu. 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre pazar, toplamda yüzde 16.4 küçülürken otomobil satışları yüzde 14.9, hafif ticari araç satışları ise, yüzde 21.4 azaldı.

FIAT LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Yurttaşın yaşadığı ekonomik zorluklar, kredi faizlerindeki yükselme ve bulunurluk sorunları, satışların düşmesindeki ana etmenler olarak öne çıkıyor. Otomotiv satışlarında segment, gövde tipi, motor hacmi, yakıt, vites seçeneği gibi alanlardaki tercihlerde önemli değişimler yaşanmazken otomatik vites ve hibrit talebinde artış eğilimi devam etti. Temmuz ayında genel toplamda 13 bin 680 satışla Fiat açık arayla lider olurken, Fiat’ı 5 bin 411 adetle Volkswagen, 4 bin 459 adetle Renault takip etti. Ocak-temmuz döneminin de toplamda lideri 75 bin 834 adetle Fiat olurken Renault 53 bin 789 adetle ikinci, Ford 36 bin 916 adetle üçüncü sırada yer aldı. 2022 yılının ilk yedi ayında otomobil satışlarında 51 bin 646 adetle Fiat liderlik koltuğunda otururken, Fiat’ı 47 bin 436 adetle Renault, 30 bin 104 adetle Volkswagen takip etti.

7 aylık satışlar

1- Fiat 75.834

2- Renault 53.789

3- Ford 36.916

4- VW 34.494

5- Hyundai 27.306

6- Toyota 26.312

7- Dacia 21.485

8- Opel 18.893

9- Peugeot 16.370

10- Citroen 14.357