Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak?

Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:16
Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak?
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Pek çok çiftçinin beklediği buzağı destek ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL arasında değişen buzağı desteği tutarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılacak. Peki, Buzağı destek ödemesi ne zaman yatacak? 

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu vurgulandı. Söz konusu ödemelere dair tarih bilgisi henüz net değil.


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