Emekli hükümete geri adım attırdı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Seçim bölgelerine giden AKP milletvekillerinin aldığı eleştiriler nedeniyle seçim öncesi risk almak istemeyen hükümet, Hazine’nin karşı tutumuna karşın 5 bin lira ikramiye kapsamına “çalışan emeklileri” de aldı.

Prim ödeme oranındaki farklara karşın açlık sınırının altındaki en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmiş durumdaki emeklilere seçim öncesinde düzenleme sözü verilmişti ancak bu gerçekleşmedi.

Tepkiler karşısında bir kerelik 5 bin lira ödeme yapılması kararı alındı. Ancak bu kez de çalışan emekliler ve çiftçiler kapsam dışında bırakıldı.

Bu süreçte seçim bölgelerinden gelen tepkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılınca seçim öncesinde risk almak istemeyen AKP, “çalışan-çalışmayan” ayrımından geri adım atmak zorunda kaldı. Çalışan emeklilerin de ikramiye kapsamına alınacağı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, bütçe dengesi ve enflasyonla mücadele gerekçeleriyle bu tür planda olmayan ödemelere sıcak bakmadığı biliniyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM’ye gelmesi bekleniyor.