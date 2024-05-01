Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Taksim açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Taksim Meydanı'nın işçi ve emekçilerin 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan "Taksim Meydanı, kitlesel eylemlere , art niyetli marjinal gruplara açık değil" dedi.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Taksim açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan fen işleri ve garaj personelleri ile bir araya geldi.

İşçilerin bayramını "kutlayan" Işıkhan, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Bu soru da çok gündeme geliyor. Tabii 1 Mayıs kutlama sürecine girdiğimiz bu dönemde İçişleri Bakanımız açıkladı. Tüm valiliklerimiz açıkladı. Bu meydanlarda sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın kutlamasına hiçbir engel bulunmamakta. Taksim Meydanı, tüm sendikalarımızın, konfederasyonlarımıza açık. Orada belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek, tüm sendika başkanlarımız burada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum; bazen de eleştiriler geliyor ama biz sendikalarımızın bu önemli gününü orada kutlamalarını zaten sağlıyoruz. Ama siz de farkındasınız bu süreçte marjinal ve art niyeti gruplara da asla izin vermememiz lazım. Sağ olsun İçişleri Bakanımız da, valiliklerimiz de yani bugün 103'e yakın gösteri merkezinde, güvenlikli alanlarda bizim için çok önemli vatandaşımızın güvenliği. Biz güvenliği sağlayamadığımız takdirde onlara da izin veremeyiz. Bu inşallah yarın itibariyle 103 merkezde bu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak, emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum."


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