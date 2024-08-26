Van’da 83 düzensiz göçmen yakalandı: 17 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 39 olayda 83 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, 17 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:05
Van’da 83 düzensiz göçmen yakalandı: 17 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 19- 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 39 olayda, 83 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 17 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ’Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.


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