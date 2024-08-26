Datça'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:22

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:24

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arıza yapması sonrası sürüklenmeye başladı.

Lastik bot içindeki düzensiz göçmenler tarafından yapılan yardım talebi sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı.