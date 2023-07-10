Çanakkale’de simide yüzde 50 zam yapıldı

Çanakkale’de unlu mamullere zam geldi. 6 liradan satılan simit 9 lira olurken, 15 liradan satılan kır pidesi 25 liraya, kol böreğinin kilosu ise 180 liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 19:08
Çanakkale’de simide yüzde 50 zam yapıldı
Abone Ol google-news

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre Çanakkale'de unlu mamuller zamlandı. 6 liraya satılan simit yüzde 50 zamla 9 liraya, 6-8 liradan satılan poğaça 10-12 liraya, açma 16 liraya, kır pidesinin fiyatı da 25 liraya ulaştı. Ayrıca kol böreği ve su böreğinin kilosu 180 liraya çıktı.

Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Selahattin İş, girdi maliyetlerindeki ve asgari ücretteki artışa dikkat çekti.

İş, simidin diğer illerde 10 lira olduğunu söyleyerek Çanakkale’de 9 lira olarak belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bir çuval un, 350 liradan 700 liraya çıktı. Mazot 19 lira iken 26 lira oldu. Asgari ücret iki katından fazla yükseldi. Dolayısıyla esnaf arkadaşlarımız talep etti, biz de artışı uygun gördük. Ben oda başkanı olarak zam gelmesin, zamlı vermeyelim isterim. Ancak her gelen zam, esnaf arkadaşlarımıza eksi olarak yazıyor.  Asgari ücrete zam gelince, zamlar da kendini gösterdi”


çanakkale zam zamlar Simit

İlgili Haberler

CHP’li Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yapacak

CHP’li Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yapacak
Özgür Erdursun, emekli zammının bilinmeyen yüzünü anlattı: 'Zam sonrası yine 7 bin 500 TL almaya devam edecekler'

Özgür Erdursun, emekli zammının bilinmeyen yüzünü anlattı: 'Zam sonrası yine 7 bin 500 TL almaya devam edecekler'

En Çok Okunan Haberler