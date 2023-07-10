Çanakkale’de simide yüzde 50 zam yapıldı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 19:08

Güncelleme: 10.07.2023 - 19:08

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre Çanakkale'de unlu mamuller zamlandı. 6 liraya satılan simit yüzde 50 zamla 9 liraya, 6-8 liradan satılan poğaça 10-12 liraya, açma 16 liraya, kır pidesinin fiyatı da 25 liraya ulaştı. Ayrıca kol böreği ve su böreğinin kilosu 180 liraya çıktı.

Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Selahattin İş, girdi maliyetlerindeki ve asgari ücretteki artışa dikkat çekti.

İş, simidin diğer illerde 10 lira olduğunu söyleyerek Çanakkale’de 9 lira olarak belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bir çuval un, 350 liradan 700 liraya çıktı. Mazot 19 lira iken 26 lira oldu. Asgari ücret iki katından fazla yükseldi. Dolayısıyla esnaf arkadaşlarımız talep etti, biz de artışı uygun gördük. Ben oda başkanı olarak zam gelmesin, zamlı vermeyelim isterim. Ancak her gelen zam, esnaf arkadaşlarımıza eksi olarak yazıyor. Asgari ücrete zam gelince, zamlar da kendini gösterdi”