CHP’li Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yapacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’e sunulan ek bütçeyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 39 zam yapacağını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:46
CHP’li Özgür Özel: Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 zam yapacak
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Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, yeni ekonomi yönetimi çareyi tüketici vergilerini artırmakta buldu. Bazı emeklilere yüzde 25, asgari ücretliye yüzde 34, memura ise yüzde 17.55+8.077 lira seyyanen zam yapan iktidarın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacağı zam da belli oldu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel haberi “Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor!” diye duyurdu.

Özel paylaşımının devamında “86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL’ye yükseltiyor!” ifadelerini kullandı.


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