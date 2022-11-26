CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu: Enflasyon başımızın belası
CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, enflasyonun perakendecilerin baş belası olduğuna dikkat çekerek “Kim her gün reyonda etiket değiştirmek ister bu müthiş bir işgücü ve verim kaybı” dedi.
Tedarikçiler zam yapmadan bunu reyonlara yansıtmadıklarını anlatan Kartallıoğlu, şu vurguyu yaptı:
“Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok, zaman zaman bu tartışmalar alevleniyor, biz zaten halka açık bir şirketiz denetlenmekten de şikâyetçi değiliz. 1000 tane denetimden geçtik.”
Kartallıoğlu düzenlediği toplantıda şu değerlendirmeleri yaptı:
ALIM GÜCÜ ARTMALI
- Tarımsal ürünlerde çok fiyat artışı yaşadığımız bir süreç oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişle fiyat artışları diğer sanayi ürünlerine de yansıdı.
- Vatandaş reyonlarda şok fiyat artışlarıyla karşılaşıyor. Bunu engellemek için yıllık anlaşmalar ve tarımsal ürünleri yakın bölgelerden almaya çalışıyoruz.
- Enerji maliyetinde yüzde 200’e yaklaşan artışlar oldu. Gelecek yıl da böyle büyük büyük artışlar olacaktır. Bu da bizi kârlılık anlamında yaralıyor.
- Asgari ücrette kendi çalışanımız için en iyisini diliyoruz. İnsanların enflasyona ezdirilmediği sepete giren ürün adedinin azalmadığı bir seviye isteriz. 1 kilo domates alırken yarım kiloya düşüyorsa, bu hem ekonomik anlamda yoruyor hem bizim için iyi bir durum değil. İnsanların alım gücünün eski seviyesine gelmesini istiyoruz.
12 BİN TON BALIK
En iddialı balık perakendecisi olmayı hedeflediklerini belirten Kutay Kartallıoğlu, “Bu alana 30 milyon TL yatırım yaptık. 400’den fazla uzman çalışanımız var. Bu yılı 12 bin ton balık satışla kapatmayı amaçlıyoruz. 2023 hedefi daha yüksek” dedi.
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