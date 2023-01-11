Faik Öztrak madde madde anlattı: Cebinizdeki para bakın nasıl gitti...

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:05

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni düzenlenen asgari ücret, memur emekli maaşı ve EYT'lilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, ortalama memur maşındaki artışın hep enflasyonun altında kaldığını kaydederek şunları kaydetti:

"2002’de bu ülkede, net asgari ücret 184 lirayken, en düşük memur emekli aylığı 377 lira, en düşük işçi emekli aylığı 257 lira, en düşük esnaf emekli aylığı ise 150 liraydı. 2002’deki emekli aylığı, asgari ücret oranını tutturmak için bugün: En düşük esnaf emekli aylığının 6 bin 923 lira, en düşük işçi emekli aylığının 11 bin 861 lira, en düşük memur emekli aylığının 17 bin 377 lira olması gerekiyor.

"HAKLARINI GASBETTİLER"

Ama Erdoğan çıkmış; "En düşük emekli aylığını, 5 bin 500 lira yaptım” diyerek, emekliye caka satıyor. Erdoğan’ın yaptığı, EYT’liler de dâhil, 15 milyon emeklinin hakkını gasbetmektir. Emeklinin hakkını çalmaktır. Sadece emeklinin değil, memurlarımızın da haklarını gasbettiler. İstanbul Ticaret Odası yıllardır, ücretlilerin muhatap olduğu enflasyonu ölçer. 2021’in ikinci yarısında uygulanan sözde model neticesinde, ortalama memur maaşındaki artış hep enflasyonun altında kaldı.

Üstteki mavi çizgi, İTO’nun ücretliler enflasyonunu gösteriyor. Alttaki yeşil çizgi ise, ortalama memur maaşındaki gelişimi... Enflasyonla maaş arasındaki fark memurların gerçek maaş kaybını gösteriyor. 2021’in başından 2022 sonuna ortalama bir memurun cebinden enflasyonla çalınan miktar, tamı tamına 26 bin 427 lira… “Enflasyon en adaletsiz en sinsi vergidir” derken biz işte bunu kast ediyoruz.

Memura ve emekliye iki taksitte yapılan, yüzde 30 maaş ve aylık zammı, bu hükümetin sebebi olduğu dertlere derman değildir. Bunların ne olduğunu milletimiz gördü. Notunu verdi. Tasdiknamelerini vermek için artık gün sayıyor."