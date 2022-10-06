Celcius yöneticilerinden çöküşten önce büyük hamle

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:29

Kripto kredi platformu Celcius'un ABD’de iflas başvurusu yaparken mahkeme sürecindeki belgeler piyasayı sarsan bir gelişmeyi de gözler önüne serdi.

Buna göre, Celsius’un eski CEO’su Alex Mashinsky, eski CSO’su Daniel Leon ve CTO’su Nuke Goldstein, şirketleri müşteri kripto çekimlerini durdurmadan ve iflasını açıklamadan önce, Mayıs ve Haziran aylarında, kendi hesaplarından toplamda 56,12 milyon dolar değerinde Bitcoin, Ether, USDC ve CEL token çekti.

Şirketin CCO’su Oren Blonstein, CRO’su Rodney Sunada-Wong ve yeni CEO’su Chris Ferraro ise bu zaman diliminde kayda değer bir çekim yapmadı.

CELSİUS ŞİRKETİNİ BÜYÜK ZARARDAYDI

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, mayıs ayında, Mashinsky 10 milyon dolar değerinde kripto, Leon 4 milyon doları teminat olarak gösterilen CEL token’larına ek olarak toplamda 11 milyon dolar değerinde kripto, Goldstein ise 7.8 milyon doları teminat olarak gösterilen CEL token’larına ek olarak toplamda 20.8 milyon dolar değerinde kripto çekimi gerçekleştirdi.

Müşterilerine, kripto paralarını yatırmaları karşılığında faiz getirisi sağlama vaadi veren Celsius, bunu büyük oranda kripto piyasasının yükselmesi sayesinde gerçekleştirebiliyordu. Kripto piyasasının kasım ayından beri düşüşte olması, buna ek olarak mayıs ayında 1 dolara sabit olan UST’nin ve aynı ekosisteme ait olan LUNA’nın yaklaşık 80 dolardan 1 sentin altına düşmeleriyle beraber kripto piyasasına toplamda yaklaşık 300 milyar dolarlık zarara uğratmasının ardından bu düşüşün devam etmesi, Celsius şirketini büyük zarara uğratmıştı.

Celsius, 13 Haziran’da, “olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle” tüm müşteri çekimlerini ve hesaplar arası transferleri durdurduğunu, 3 Temmuz’da çalışanlarının yaklaşık yüzde 23’ünü işten çıkardığını, 13 Temmuz’da ise iflasını açıklamıştı.

YENİDEN YAPILANDIRMA PLANLARI

Medyaya sızdırılan ses kayıtlarına göre Celsius yönetimi, şirketin borcunu token’lara dönüştürmeyi de içeren yeniden yapılandırma planları yapıyor. Mahkeme ise bu ayın sonunda şirketin varlıklarını açık arttırmaya çıkaracak.

Mahkemeden çıkan başka bir karara göre de, şirketin, borcu olan bütün müşterileri temsil eden bir kurula, aylık bütçesini, nakit bakiyesini, maaş giderlerini, Bitcoin madenciliğinden gelen kazançlarını ve diğer bilgileri düzenli bir şekilde bildirmesi gerekiyor. Şirketin ayrıca 50 bin dolar üzerindeki yapacağı ödemeler için bu kuruldan izin alması gerekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan ve görevi iflas vakalarını gözlemlemek olan ABD İflas Masası tarafından atanan bağımsız bir müfettişin, Celsius’un neden battığı, müşterilerin yatırımlarının nasıl saklandığı ve nasıl yönetildiği hakkındaki incelemesi devam ediyor.