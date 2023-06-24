Çelik üretimi mayısta geriledi

Yayınlanma: 24.06.2023 - 17:40

Güncelleme: 24.06.2023 - 17:49

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Türkiye'nin mayıs ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 azalarak 2,9 milyon ton oldu. Üretim, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 19,1 gerileyerek 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde nihai mamul tüketimi, 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 4 milyon ton, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 13,7 yükselerek 16,5 milyon ton oldu.

Mayıs ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 36,1 azalışla 778 bin 700 ton, değer yönünden ise yüzde 47,4 düşüşle 684,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 47,7 azalarak 3,6 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 52,6 azalışla 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 85,6 artışla 2,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 37 yükselişle 1,8 milyar dolar olarak belirlendi. İthalat, ocak-mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 25,2 artışla 8 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 3,2 azalışla 6,8 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 95 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 46,5 seviyesine geriledi.