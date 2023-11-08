Cem Küçük kötü haberi verdi! Yeni yılda büyük zam geliyor!
Yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, sigorta şirketlerinin büyük zamlar yapacağını duyurdu.
İğneden ipliğe gelen zamlar yurttaşı zorlamaya devam ediyor.
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zam yağmuru durmak bilmiyor.
Son olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT'de sunduğu programda sigorta şirketlerinin büyük zamlar yapacağını duyurdu.
"MALİYETLER DOLAR BAZINDA KATLANDI"
"Sigortaya büyük zam geliyor. Yeni yılla birlikte poliçeler yükselecek" diyerek yurttaşa kötü haberi duyuran AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük, "Şirketler maliyetlerinin dolar bazında katlandığını söylüyor. En büyük artış işyeri ve konutta olacağını söyleyelim" ifadelerini kullandı.
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