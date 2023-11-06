Tesla maaşlara dev zam yaptı

Tesla, Almanya fabrikasındaki işçi ücretlerini yüzde 4 yükseltti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:37
Tesla maaşlara dev zam yaptı
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The Wall Street Journal'ın haberine göre, Tesla'nın Almanya'daki yönetimi geçen haftanın sonlarında 11 bin işçiye kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4'lük ücret zammı alacaklarını bildirdi. Sendikalar daha önce Tesla çalışanlarının sektör ortalamasının altında kazandıklarını belirtmişti.

ABD'li elektrik üreticisi aynı zamanda enflasyonu dengelemek için aralık ayında 1.500 Euro ikramiye ödeyecek ve şubat ayından itibaren Alman işçilerinin yıllık ücretlerine 2.500 Euro daha zam yapacak.

Ekim ayında Tesla, personelini bu ay ücret artışının seviyesi hakkında bilgilendireceğini ve geçen yıl maaşları yüzde 6 artırdığını da sözlerine ekledi.

Elektrikli araç üreticisinin, Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinin aksine, ücretleri düzenleyen bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyor.


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