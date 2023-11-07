Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:52

Milyonlarca işçi asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor.

Özel sektör çalışanlar için de enflasyon verilerinin yanı sıra asgari ücrete yapılacak zam oranı büyük önem taşıyor.

Özel sektör çalışanlarının da merakla beklediği ocak ayı için kulislerde konuşulan zam oranları belli olmaya başladı.

ŞİRKETLER BÜTÇE AYIRDI

Dünya Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, şirketler 2024 için maaşlara yüzde 50 zammı bütçeliyor.

Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında ciddi bir fark olduğu için şirketlerin artık maaş zammında açıklanan enflasyon rakamlarını esas almamaya başladığını belirtti.

"EN ÖNEMLİ PARAMETRE OLACAK"

Maaş artışlarında en önemli parametrenin asgari ücret artışı olduğu söyleyen Güleyin, şunları kaydetti:

"Son bir senedir en önemli parametre asgari ücret artış oranı oldu. Somut örnek vereyim, brüt asgari ücret son bir senede yüzde 100 arttı, şirketlerin son bir yıllık artışı ise yüzde 97’lerde. Gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 33 ila 40 iken şirketler gelecek yıl için yüzde 50 seviyesinde bir ücret artışı planlaması içindeler."

Dinçer Güleyin, şirketlerin hedefin üzerinde bir zam için çalıştığını belirterek, "Yani hedefin üzerinde bir zam için çalışılıyor, kurumlar şimdilerde 2024 bütçelerini yüzde 50 ücret artışına göre yapıyor" dedi.