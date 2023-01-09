CEO Jean-Philippe Imparato: Alfa Romeo'nun en büyük pazarlarından biri olma potansiyeline sahip

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Tonale modelinin katkısıyla 2022’de Türkiye’de satışları dört kat artan Alfa Romeo’nun CEO’su Jean-Philippe Imparato, yılın ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Türkiye’deki dinamizm açısından dünya çapında Alfa Romeo için en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyleyen Imparato, Türkiye’deki yönetimin 2023’te iki kat ve 2024’te bir kez daha iki kat büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

VERGİLER YÜKSEK

Türkiye’de vergilerin ve otomobil fiyatlarının çok yüksek olduğuna, büyüme için Tonale fiyatlarını makul seviyede tuttuklarına dikkat çekti. Diğer yandan bir süredir üretilmeyen MiTo ve artık ömrünün sonuna gelen Guilietta’nın boşluğunu dolduracak yeni bir B segmenti modelin 2024’te tanıtılacağını ilk kez açıkladı. Yeni modelin isminin henüz belirlenmediğini ve 2023 yılı içerisinde önerecekleri isimler arasından seçimi Alfa Romeo tutkunlarının seçmesini isteyeceklerini söyledi.

Gelecek yıllarda satışa sunulacak modelleri açıklayan Imparato, “İki yıldan kısa bir süre içinde yeni Giulia’yı pazara sunacağız, yeni Stelvio MCA ve Tonale’nin lansmanı yapacağız. 2024’te hibrit ve tam elektrikli bir otomobili piyasaya süreceğiz. 2016’dan bu yana ilk kez 2023’te Alfa Romeo’da üç ürüne sahibiz. Bundan böyle 2030’a kadar her yıl yeni bir otomobilin lansmanını gerçekleştireceğiz. 2023’te C SUV segmentindeki varlık Tonale ile tüm hızıyla devam edecek ve Türkiye ekibimiz hacmi ikiye katlayacak” dedi.

(Halit Bolkan ve Jean-Philippe Imparato)

Alfa Romeo, Stellantis’in yeni yapay zekâ mimarisine sahip olan ilk premium markası olacağını söyleyen Imparato, yapay zekâya sahip sistem sayesinde “yardımcı pilot” mantığında çalışacak yazılımlar sunacaklarını söyledi. Bunu da “bir sonraki virajda en iyi viraj çizgisini gösterme” örneğiyle açıkladı.

KALİTEDE PAZARLIK YOK

Markanın uzun yıllar boyunca kalite sorunlarıyla bilindiğiyle ilgili sorduğum soruya, bu konuya saplantı seviyesinde önem verdiğini söyleyerek cevap verdi. Kalite açısından en iyi seviyede olmadıkları sürece premium marka olamayacaklarını söyleyen Imparato, kalite konusunda çok önemli gelişme kaydettiklerini, doğru kalite seviyesinde olmayan bir aracı asla satışa sunmayacağını belirtti. Imparato, kalite ile ilgili olarak ayrıca “Kalitenin garanti maliyeti üzerinde etkisi vardır. Çünkü hem ürünün kalite seviyesini yükseltmiş olursunuz hem de kalite maliyetine para harcamaktan kurtulursunuz. Kalite üzerinde çalıştığınızda asla kötü bir sürprizle karşılaşmazsınız. Artık ürün kalitesi açısından en üstte olmayan bir Alfa Romeo hakkında konuşmak istemiyorum. Önce kalite. Bu konu hakkında pazarlık yok” açıklamasını yaptı.

18 DAKİKADA ŞARJ

Elektrikli modellerdeki menzil ve şarj süresi hedefiyle ilgili sorduğum soruya, Stellantis Grubu’ndaki markaların raflarında Alfa Romeo DNA’sına en uygun parçaları seçip uygun yazılımla geliştirdikleri modellerde 700 km civarında menzil sunarken 800V teknolojisi sayesinde de 18 dakikada şarj hedeflediklerini söyledi.

‘2 İLA 3 YIL İÇİNDE HEDEFE ULAŞIRIZ’

Türkiye pazarının potansiyelinin 1 milyon adet otomobil olduğunu söyleyen Imparato, hedeflerinin pazardan yüzde 1 pay almak olduğunu sözlerine ekledi. Bu hedefe 2-3 yıl içinde ulaşabileceklerini söyleyen Imparato, Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin (MEA) en önemli ülkesi olduğunu kaydetti. Imparato’ya göre Türkiye birkaç yıl içinde Alfa Romeo’nun en büyük ilk 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip.

2022 GLADYATÖRLERİ BELLİ OLDU

Otomotiv sektörünün satış ve iletişim konularında belirlenmiş 20 farklı kategoride ödüllendirildiği “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” pandemi sonrası yüz yüze buluşmayı niteleyecek şekilde “Zamanı Geldi” konseptiyle yapıldı.

(Ali Haydar Bozkurt)

ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri’nde iletişim ödülleri kategorisinde halka açık oylamayla her kategoride en çok oy alan beş aday belirlendi. Sonrasında da uzman isimlerden oluşan jüri yapılan oylamayla birinciler belirlendi. Jüri oylamasıyla ödüllere, yılın dergi uygulamasında Land Rover, Yılın Radyo Uygulaması’nda Hyundai, yılın outdoor uygulamasında Dacia, Yılın dijital deneyim uygulamasında Ford, yılın gazete uygulamasında Jeep, yılın PR/etkinlik uygulamasında BMW, yılın sosyal medya uygulamasında Volkswagen, yılın TV uygulamasında Mercedes, yılın sosyal sorumluluk projesinde Mercedes, yılın sürdürülebilirlik projesinde Borusan Otomotiv, yılın entegre iletişim kampanyasında Toyota layık görüldü. Yılın jüri özel ödülü Toyota’ya verilirken ve yılın basın lansmanı ise Jogger lansmanı ile Dacia’nın oldu.

ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlenen satış ödülleri kategorisinde, en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Renault, en hızlı büyüyen otomobil markası Cupra, en çok satılan hafif ticari araç modeli Ford Courier, en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea, en çok satılan hafif ticari araç markası Ford, en çok satılan otomobil markası Fiat ve en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası Fiat oldu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi on dört aday çalışma ile “PR/Etkinlik Uygulaması” kategorisinde olurken, “Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde on iki ve “TV Uygulamasında’’ sekiz aday çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında yetmiş üç aday çalışma ödül almak için mücadele verdi.

ÜCRETSİZ KIŞ KONTROLÜ KAMPANYASI

Nissan Türkiye, “Bu kış her bakımdan çok avantajlı!” söylemi ile başlattığı kış kampanyası kapsamında kaç yaşında olursa olsun tüm Nissanlar için ücretsiz kış kontrollerinin yanı sıra periyodik bakımda geçerli olmak üzere yedek parça ve işçilikte yüzde 20 indirim sunuyor. Kış lastiğini değiştirecek veya ilk kez kış lastiği alacak Nissan severler avantajlı kış lastiği fiyatlarından da faydalanabiliyorlar. Maximum karta özel 8 taksit imkânı sunulan kampanya ocak ayı boyunca geçerli.

KARSAN E-JEST’LER KUZEY AMERİKA’DA!

Karsan, global marka olma hedefinin önemli adımlarından Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğini pekiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kanada’nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST, yeni yılda hizmete başladı.

(Okan Baş)

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu teslimat ile Kuzey Amerika pazarına güçlü bir giriş yaptık. Avrupa’da iki yıl üst üste pazar liderliği elde eden e-JEST, Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak bu pazarda önemli bir yer edinmeye başlıyor. Karsan markalı sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik koşullarında sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.