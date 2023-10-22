Cevdet Yılmaz takvimi açıkladı: Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu hafta TBMM'de görüşmelerine başlanacak kalkınma planı ve bütçeye ilişkin takvimi açıklarken 100'ün yıl bütçesi için hedeflerini de paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:40
Cevdet Yılmaz takvimi açıkladı: Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
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12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabı için Meclis maratonu başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşme takvimini açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi ve salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, perşembe günü 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının geneli üzerinde müzakereler başlayacaktır. Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK"

Yılmaz, kalkınma planı ve bütçeye ilişkin, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hazırlanan plan, program ve bütçe ile afetlerin yaraları sarılacak, afetlere direnç artırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak, dengeli ve nitelikli büyüme ile halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 

 



Cevdet Yılmaz TBMM TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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