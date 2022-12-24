CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 'Çiftçiye sopa göstererek üretimde tutamazsınız'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Meclis’e getirileceği kamuoyuna yansıyan kanun taslağı üzerinden önemli uyarılarda bulundu.

Taslakta yer alan maddelerden bahseden Ömer Fethi Gürer, "Taslakta çiftçiyi, besiciyi, süt inekçiliği yapanı görmek yerine belli kurallar getiriliyor; cezai müeyyideler konulacağı anlaşılıyor. Ekim yasakları ve bölgesel müdahaleler olduğu belirtiliyor. Bu şekilde, çiftçiye sopa göstererek üretimde tutamazsınız” diye konuştu.

Tarımla ilgili bir taslak hazırlanacaksa, çiftçi kuruluşları, ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları ve diğer çiftçi temsilcilerinden de görüş alınması gerektiğine değinen CHP'li Gürer, “Çitçiyi üretimde tutmak için cezai müeyyideler uygulamak yerine, Onun üretimden kaçmasına neden olan sorunların bulunup çözüme kavuşturulması, onu yeniden üretime yöneltmek için ikna edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

"ÜRETİMDEN MEN CEZASI!"

Meclis’e getirilmesi planlanan kanun taslağından izin almadan ekim yapılamayacağı gibi bir maddenin de yer aldığına dikkat çeken Gürer, aksi taktirde üretimden men ve idari ceza uygulanacağını aktardı. Gürer, “Çiftçi zaten zor durumda, çitçi sayısı da sürekli düşüyor. Bu hangi akıl ki üreticiye men cezası verilecek? Tohumu toprakla buluşturacak şekilde çiftçiyi tarlasını eker kılmak yerine ona üretimden men cezası vermek nasıl bir akıl? Kırsal zaten boşaldı, yapılması gereken çiftçilik yapanı gerekli desteği sağlamaktır ,hatta genç ve kadın çiftçileri kırsala tarıma dönüşünü özendirmek için SGK primini de karşılayıp teşvik edici destekler üreterek daha çok üreticinin üretime yönelmesinin yolunu açmaktır ” dedi.

Kamuoyuna yansıyan kanun tasarısında tsözleşmeli üretim ile ilgili düzenlemelerin yanısıra tarımsal desteklemeler için de çifti kayıt sistemi değil de Bakanlık kayıt sistemine geçileceğini yönünde düzenleme yer aldığına işaret eden Gürer, “Çiftçi Kayıt Sistemi, ziraat odalarının elinden alınarak, Bakanlığa aktarılacak. Bakanlık zaten mevcut kapasitesiyle kendi yükünü kaldıramıyor. Ne tarımda, ne ormanda ne de gıdada Tarım ve Orman Bakanlığının kadrosu yeterli değil, çoğu köye veteriner dahi gönderemiyor, ziraat mühendisi bile gönderemiyor. Hal böyle iken bir de çiftçi kayıt sisteminin merkezileştirilmesine neden ihtiyaç duyuldu?” diye sordu.

2 YIL EKİM YAPMAYANIN ARAZİSİNE EL Mİ KONULACAK?

Üst üste iki yıl ekilmeyen araziler için önce arazinin bulunduğu yerlerdeki sivil toplum kuruluşları ya da odalara ardından aynı yöreden ikamet edenlere ekim hakkı verileceği yönünde bir maddenin de bulunduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Siz ekmezseniz tarlanızı başkasına ektiririz deniliyor, bireyin kendisine ait arazisi nasıl elinden alınacak? Ekmeyen kişiyi neden ekmediğini tespit edip desteklemek varken, ceza vermek de nereden çıktı?” ifadelerini kullandı.

"BU NEYİN CEZASI?"

Kanun taslağında, 12 ay üretim yapmayan çiftçiye 5 yıl süreyle destekleme verilmeyeceği şeklinde bir maddenin de bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Bu neyin cezası, aşır vergisi yeniden mi geliyor? Yaptırım ve müeyyidelerle yeniden üretim yapmaya kalmak ne neyin nesi? Desteklemeleri zamanında verin, bir yıl önceden taban fiyatı açıklayın sen ekmezsen arazine el konulur demekle tarım politikası olmaz, bunlardan vazgeçin” şeklinde konuştu.

"186 MİLYAR LİRA ÇİFTÇİYE VERİLMELİ"

Mevcut Tarım Kanunu’na göre, Milli Gelirin yüzde 1’inin çiftçiye verilmesi gerektiğini aktaran Ömer Fethi Gürer, “2023 yılının bütçesinden 54 milyar lira çiftçi desteklemesi için ayrıldı. Ancak milli gelirin yüzde olan 186 milyar lira ayırılması gerekiyordu. Ceza yerine önce desteklemeleri tam olarak çiftçiye verin” dedi.

"CHP’NİN TARIM PROGRAMINDA DESTEK VAR"

Gürer, CHP’nin programlarında, bir yıl önceden hangi bölgede, hangi üründen verim alınacaksa o ürünü belirlemek, çiftçinin bu ürünü ekmesini sağlamak, taban fiyatı bir yıl önceden açıklamak, o ürünü o bölgede verimli biçimde yetişmesinin yolunu açmak, çiftçiye gerekli desteği vermek gibi maddelerin olduğuna da vurgu yaptı.

"MAZOTTA KDV VE ÖTV’Yİ KALDIRIN"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çitçiye ceza vermeyi düşünmek yerine, üreticinin üreteceği ürünle ilgili destek sağlanması, bilgi ve bilimsellikle buluşturulması, taban fiyatın açıklanması, desteklerin doğru zamanda verilmesi, mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, çiftçilerin kredileriyle oluşan faizlerin silinip kadın ve genç çiftçiler izin sosyal güvenlik primlerinin kırsala taşınması halinde devlet tarafından karşılanması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.



