CHP'den Çalışma Bakanlığı 'İş Gücü Uyum Programı'na tepki: Asgari ücretin altında ve sigortasız çalıştırılıyorlar

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:29

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:29

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında istihdam edilenlerin, "asgari ücretin altında ve sigortasız çalıştırıldığını" iddia etti.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Pala, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, milletvekillerinin sorularına yanıt vermediğini belirtti. Pala, Bakan’ın yabancı iş gücüne ilişkin ifadelerini eleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Bakan, konuşmasında birkaç kez yabancı iş gücünden daha etkin yararlanmayı vurguladı. Oysa geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonu aştığı bir ülkede, bu yaklaşım doğru değil. Türkiye'de emekçilerin karşı karşıya kaldığı sömürü ve düşük ücretle istihdam meselesi tartışılmadan, bu konunun gündeme getirilmesi doğru bir yöntem değil."

"SENDİKALAŞMA ORANI GERÇEKÇİ DEĞİL"

Pala, Bakan Işıkhan’ın "sendikalaşma oranının yüzde 14,8 olduğunu ve bunun yüksek bir oran gibi gösterildiğini" söylediğini belirtti. "Bir ülkede emekçilerin yalnızca yüzde 15’i sendikalıysa örgütlü mücadeleden söz edilemez. Sendikalaşma oranını artıracak düzenlemeler yapılması gerekirken, bu oran başarı olarak sunulamaz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ"

Pala, CHP'nin 2025 yılı için önerdiği 30 bin TL'lik asgari ücrete dikkat çekerek, "Asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Türkiye’de emeğiyle geçinenlerin yarısı asgari ücret veya civarında bir gelirle çalışıyor. Açlık sınırının altındaki bir ücretle yaşam sürdürmek zorunda bırakılıyorlar" ifadelerini kullandı.

MESLEK HASTALIKLARI GÜNDEME ALINMALI

Bakan Işıkhan’ın meslek hastalıklarına bütçe sunumunda değinmediğini belirten Pala, "Meslek hastalıklarının tespiti ve mevzuatta iyileştirme yapılması gerekiyor. Bu konuda daha fazla düzenleme ve tartışma yürütülmeli" dedi.

"İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI'NDA SORUNLAR VAR"

Pala, İş Gücü Uyum Programı’na ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: "Bu program kapsamında çalışanlar asgari ücretin altında ve sigortasız istihdam ediliyor. Çalışma Bakanlığı’nın, asgari ücret kavramını ortadan kaldıran bu tür uygulamaları kabul edilemez."

"HPV AŞISI HÂLÂ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINMADI"

Kayıhan Pala, sosyal güvenlik sistemindeki sorunlara da değindi. "SGK açığının GSYH oranı yüzde 0,39’a indirileceği öngörülüyor. Bu kadar düşük bir oran mümkünse, emekli maaşlarında neden iyileştirme yapılmıyor? Ayrıca geçen yıl söz verilen HPV aşısı hâlâ geri ödeme kapsamına alınmadı" ifadelerini kullandı.

KANSER İLAÇLARI VE TİP 1 DİYABET HASTALARININ SORUNLARI

Pala, kanser hastalarının ilaç masraflarını kendi ceplerinden karşılamak zorunda kaldığını ve bazı hastaların 100 bin TL’yi aşan harcamalar yaptığını belirtti. "TİP 1 diyabet hastası çocukların insülin pompaları geri ödeme kapsamına alınmalı. Bunun için gereken yıllık bütçe yalnızca 2 milyar TL. Oysa SGK’daki bazı soruşturmalarda kurum zararı bu rakama ulaşıyor" dedi.