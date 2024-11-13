Geri sayım başladı: Asgari ücret için muhalefet liderleri ne kadar zam istedi?
Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik beklentiler artarken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan önemli bir açıklama yaptı. Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Siyasi partiler ise asgari ücrete ilişkin taleplerini dile getirmeye devam ediyor. İşte muhalefet liderlerinin asgari ücret beklentileri…
Asgari ücrete geçen yıl yapılan yüzde 49,11’lik artışla tutar 17 bin 2 TL’ye yükselmişti. Milyonlarca çalışan yeni ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. Yapılan tahmin ücret artışlarını etkileyen önemli bir faktör.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.
MUHALEFET NE DEDİ?
Asgari ücret tartışmaları sürerken gözler muhalefete çevrildi. İşte muhalefetin zam beklentisi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"30 bin TL Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin enflasyon tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.
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