CHP'den elektrik fiyatlarına yapılan dev zamma tepki: 'Bunun adı vatandaşı ezdirmektir'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, AKP'nin 1 Şubat 2025'ten itibaren, aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde olan konut abonelerine yüzde 96 oranında zam yapacağını duyurdu. Bu durumda, 1.049 TL'lik faturalar 2 bin 57 TL'ye yükselecek.

Yavuzyılmaz, bu devasa zammın altyapısının nasıl oluşturulduğuna dair açıklamalar yaptı. AKP'nin aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına alındığını belirtti. Ardından, 1.049 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dâhil edildiğini vurguladı. Bu değişiklikle birlikte, elektrik üretiminin yüzde 83'ünü gerçekleştiren özel şirketlerin belirleyiciliği artacak.

Yavuzyılmaz, bu adımın yurttaşları, özelleştirmelerle birlikte özel şirketlerin insafına terk etmek olduğunu ve bu durumu "enflasyonun altında ezilmek" olarak nitelendirdi. Ayrıca, ilerleyen aylarda elektrik tüketimi 495 TL’nin üzerinde olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dâhil edilmesiyle birlikte, faturaların yüzde 140 oranında artması bekleniyor.